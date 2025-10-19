Tam yol ileri!

Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un ardından Çaykur Rizespor ağlarını da havalandıran Felipe Augusto, bu sezon art arda 3. golünü atarken toplamda 4'e ulaştı. Ayrıca Brezilyalı hücum oyuncusunun 79'uncu saniyede fileleri bulması, Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde Çaykur Rizespor filelerine gönderdiği en erken gol olarak yerini aldı.Trabzonspor, Rize'de kazanmasına rağmen özellikle ikinci yarıda istatistiklerde dağıldı. Rakibine 22 kez şut şansı verirken 3'ünü kaleci Onana kurtardı, 1'i direkten döndü. Topla oynamada yüzde 55'e 45 olan değer, isabetli pasta 404'e 339 olarak seyretti. Hava topunda da yüzde 52'lik Rize'nin üstünlüğü vardı.Yeni transfer Benjamin Bouchouari, Rize karşısında Trabzonspor formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Sezon başında kadroya katılan Faslı orta saha, stres kırığı nedeniyle en son 17 Mayıs'ta forma giymişti.Trabzonspor, kafa golleriyle fark yaratıyor. Rize'de Onuachu, bu şekilde ağları sarsarken bordo-mavililer, ligin en çok kafa golü atan (6) takımı durumunda.ve1'er defa fileleri havalandırdı.Trabzonspor'da yeni transfer Paul Onuachu durdurulamıyor. Oulai'nin ortasında ağları sarsan Nijeryalı 2.01'lik dev santrfor, bu sezon Trabzonspor formasıyla üst üste 4. maçta da golünü attı.Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Çaykur Rizespor'a karşı 5. maçında da kaybetmedi.Rize'yi, Alanyaspor'un ve Trabzonspor'un başında ikişer maçta da mağlup eden Tekke, Denizlispor'dayken sahadan eşitlikle ayrıldı.Rize'de Felipe Augusto ile direğe takılan Trabzonspor, bu sezon 7 ile bu şanssızlığı en çok yaşayan takım.