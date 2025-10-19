Tarık yine hazır!

Süper Lig'de bugün Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe'de gözler kaleye çevrildi. Sakatlığı devam eden Brezilyalı file bekçisi Ederson, bu mücadelede de forma giyemeyecek. Milli ara öncesi Samsunspor deplasmanında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Tarık Çetin, bugün yine eldivenleri giyecek. Durumu belirsizliğini koruyan İrfan Can Eğribayat'ın kadroda yer alıp almayacağına maç saatinde karar verilecek.Skriniar'in yerine Çağlar Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, kart cezası nedeniyle Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Slovak stoperin yerine Çağlar Söyüncü görev yapacak.