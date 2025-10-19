Thomas Reis: "Kayserispor’un yeni hocasına karşı takımı hazırlamam zor oldu"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu. Takımını yeni hocaya karşı hazırlamanın zor olduğunu söyleyen Reis, "Karşılaşmadan önce de söylemiştim. Bütün maçlar özeldir. Özellikle hoca değişikliğine giden takımlara karşı yeni hocanın oynayacağı stile göre takımı hazırlamak her zaman zor olmuştur. Bugün de karşılaşma açıkçası zordu. Takımımı hazırlama anlamında yeni hocalarıyla nasıl oynayacaklarını bilmediğimizden takımı hazırlamam zor oldu. Açıkçası bugün fena bir performans göstermedik" diye konuştu.



"BÖYLE BİR GALİBİYETİ ALMIŞ OLDUĞUMUZ İÇİN DE ÇOK MUTLUYUM"

Reis, karşılaşmanın zor olduğunu fakat sonuçta 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını söyleyerek, "İlk yarının ilk 20-25 dakikasına baktığımızda oyunumuzun çok iyi olduğunu söyleyemem. Hatta bazı ciddi boşluklar bile verdik rakibimize. Sonrasında atmış olduğumuz gol biraz daha oyunu değiştirdik diyebilirim. İkinci yarıda ise oynama şeklimiz çok daha iyiydi. Mücadele verdik ve güçlü kalmaya çalıştık. Daha sonrasında da 3. golü bulduk. 3. golden sonra yapmış olduğumuz bir hata sebebi ile yemiş olduğumuz bir gol oldu. Böyle bir galibiyeti almış olduğumuz için de çok mutluyum. Takımımla gurur duyuyorum. Çok zor bir karşılaşma oldu ama hanemize 3 puan yazdırdık ve evimize dönüyoruz. En iyi şekilde diğer karşılaşmamıza hazırlanacağız şimdi. Kayserispor'a ligin geri kalanında da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.