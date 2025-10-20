Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Amed Sportif Faaliyetler, Serikspor deplasmanında galip
Giriş Tarihi: 20.10.2025 18:29

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Serikspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Amed 2-1 kazandı.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, İstanbul'da oynanan maçta Serikspor'u 2-1 mağlup etti.

Amed Sportif Faaliyetler bu galibiyetle puanını 19'a yükseltirken, Serikspor 13 puanda kaldı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Şengül, Çağrıcan Pazarcıklı

Serikspor: İbrahim Demir, Martynov, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Burak Asan, Selim Dilli (Dk. 84 Tikhiy), Bilal Ceylan, Emrecan Terzi, Berkovskiy, Amaral (Dk. 70 Erhan Çelenk), Gökhan Altıparmak (Dk. 70 Şeref Özcan)

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt, Aytaç Kara (Dk. 71 Poko), Traore (Dk. 90+3 Kouyate), Dia Sabia (Dk. 79 Fernando), Çekdar Orhan (Dk. 46 Mospuera), Diagne (Dk. 90+3 Afena-Gyan)

Goller: Dk. 57 ve Dk. 87 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 68 Gökhan Altıparmak (Serikspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Gökhan Altıparmak, Dk. 44 Batuhan İşçiler, Dk. 52 Burak Asan (Serikspor), Dk. 33 Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)

