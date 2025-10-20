Bodo Glimt'in genç yıldızından Galatasaray sözleri! "Atmosfer tüm potansiyelimizi göstermemizi sağlayacak"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında evinde Bodo/Glimt'i konuk edecek. Mücadele öncesi Norveç temsilcisinde, Fredrik Sjovold, UEFA'ya özel açıklamalarda yaptı.

"ATMOSFER TÜM POTANSİYELİMİZİ GÖSTERMEMİZİ SAĞLAYACAK"

"Bodo Glimt'in gücü bu iç saha avantajı diyebilirim. Her açıdan her gün kendimizi gelişime adamış bir ekibiz. Burada kış başladığında, diğer takımlara karşı ev sahibi avantajımız artıyor. Bu doğa ve zorlu iklim koşulları bizi formda ve diri tutuyor."

"Galatasaray'ın stadyumundaki atmosfer, tüm potansiyelimizi göstermemize yardımcı olacaktır."

"Önemli anlarda baskının bizi ezdiğini ve sonuca çok fazla odaklandığımız için başarısız olduğumuzu gördük. Bu yüzden performansımıza odaklanıyoruz, çünkü önemli olan yaptığımız şey, sonuç değil. Zamanla bunun karşılığını alacağımızı ve hak ettiğimiz sonuçları elde edeceğimizi düşünüyoruz. Düşüncemiz ve başarı sürecimiz bu şekilde."