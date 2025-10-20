Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de son puan durumu ve fikstür
Giriş Tarihi: 21.10.2025 00:45

Süper Lig'de son puan durumu ve fikstür

Süper Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı. Galatasaray, 25 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış mücadelesinde ikas Eyüpspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 25 çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü.

Çaykur Rizespor'u rakip sahada 2-1 yenen Trabzonspor üst üste 3. galibiyetini elde ederek puanını 20'ye yükseltti ve ikinci sırada yer aldı.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 yenen Fenerbahçe, topladığı 19 puanla haftayı üçüncü sırada kapattı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: 2-3

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-2

Beşiktaş-Gençlerbirliği: 1-2

RAMS Başakşehir-Galatasaray: 1-2

Zecorner Kayserispor-Samsunspor: 1-3

Corendon Alanyaspor-Göztepe: 1-0

Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor: 3-2

Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-1

ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: 2-0

Puan durumu

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 9 8 1 0 22 4 18 25
2.TRABZONSPOR 9 6 2 1 15 7 8 20
3.FENERBAHÇE 9 5 4 0 14 6 8 19
4.GAZİANTEP FK 9 5 2 2 15 14 1 17
5.GÖZTEPE 9 4 4 1 11 3 8 16
6.SAMSUNSPOR 9 4 4 1 13 9 4 16
7.BEŞİKTAŞ 8 4 1 3 13 11 2 13
8.CORENDON ALANYASPOR 9 3 4 2 11 9 2 13
9.TÜMOSAN KONYASPOR 8 3 2 3 15 12 3 11
10.HESAP.COM ANTALYASPOR 9 3 1 5 11 16 -5 10
11.KASIMPAŞA 9 2 3 4 8 11 -3 9
12.ÇAYKUR RİZESPOR 8 2 2 4 10 13 -3 8
13.GENÇLERBİRLİĞİ 9 2 2 5 9 13 -4 8
14.İKAS EYÜPSPOR 9 2 2 5 6 11 -5 8
15.KOCAELİSPOR 9 2 2 5 8 14 -6 8
16.RAMS BAŞAKŞEHİR 8 1 3 4 7 9 -2 6
17.ZECORNER KAYSERİSPOR 9 0 5 4 6 20 -14 5
18.FATİH KARAGÜMRÜK 9 1 0 8 8 20 -12 3

10. hafta

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın maç programı şöyle:

24 Ekim Cuma:

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

25 Ekim Cumartesi:

17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)

26 Ekim Pazar:

14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

17.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

27 Ekim Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)


