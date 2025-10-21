Bu işte bir beceriksizlik var

Geçen yıl bitiricilik konusunda Süper Lig'in en iyi takımı olan Fenerbahçe'de bu sezon işler tam tersine dönmüş durumda. Ligin dibindeki Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda ecel terleri döken Kanarya, kazanmasına rağmen kaçırdıklarıyla saç baş yoldurdu. Teknik direktör Domenico Tedesco da "6-7 gol atabilirdik desem abartmış olmam. Bu tarz maçları erken kopartamazsanız işler zorlaşıyor" diyerek oyuncularına serzenişte bulundu.

SON 5 SEZONUN EN KÖTÜ YÜZDESİNİ YAKALADI

Sarı-lacivertliler, 9 haftası geride kalan ligin G.Saray ile beraber en çok şut atan takımı (149) ancak ağları 14 kez sarstı. %9.4'lük bitiricilik değeri tutturan Tedesco'nun talebeleri, zirveye oynamasına rağmen 18 takımlı ligde 12. sırada yer aldı ve en kötü 7. ekip oldu. Fenerbahçe, atakları sonuçlandırma noktasında son 5 senenin en başarısız dönemini geçiriyor. Geçen sezonun ve 2023- 24'ün en iyisi (%14.3-%14.8) olan takım, 2022-23'te ikinci, 2021-22'de de üçüncü basamaktaydı.

EN-NESYRİ OCAKTA YOLCU

Fenerbahçe'de En-Nesyri dönemi sona yaklaşıyor. Faslı futbolcu, son haftalarda formunu kaybedince hem teknik heyetin hem de yönetimin gözünden düştü. Yaklaşık 20-25 milyon Euro civarında piyasa değeri bulunan deneyimli forvetin, ocak ayında satılarak kulübe önemli bir gelir kazandırması planlanıyor.