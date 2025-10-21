Diagne golleri sıralıyor Amed zirveye yürüyor

TRENDYOL
1. Lig'de zirveye oynayan takımlardan Amed Sportif Faaliyetler, 10. hafta karşılaşmasında Serik Spor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu ile ilk maçına çıkan Amed, 57. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın asistinde Mbaye Diagne'nin golüyle
öne geçti. 68'de Gökhan Altıparmak skora denge getirirken 87'de yine Diagne sahneye çıkarak takımına kritik 3 puanı kazandırdı. 21 puanla Bodrum'un lider olduğu ligde Amed, haftayı 19 puanla 5. sırada kapattı.
Serik ise 13 puanda kaldı.