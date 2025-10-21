Para saçmadı, puanları kaptı

Yaz transfer döneminde Galatasaray 148,27 milyon Euro, Fenerbahçe 87 milyon Euro, Beşiktaş ise 42,40 milyon Euro harcama yaptı. Rakipleri toplam 277.67 milyon Euro'yu görürken, Trabzonspor, bu dönemi yalnızca 29,17 milyon Euro giderle tamamladı. Üstelik satışlardan elde ettiği 36,10 milyon Euro gelirle transfer dönemini +6,93 milyon Euro kârla kapatan tek büyük kulüp oldu. Ekonomik açıdan en düşük bütçeye sahip olmasına rağmen Trabzonspor, sahadaki verimlilikte dev bütçeleri geride bıraktı. Ligde 9. hafta itibarıyla bordomavililer, lider Galatasaray'ın sadece 5 puan gerisinde yer alıyor. Fenerbahçe'nin 1 puan, bir maçı eksik Beşiktaş'ın ise 7 puan önünde bulunuyor. Trabzonspor, Galatasaray'ın yaklaşık 5, Fenerbahçe'nin 3, Beşiktaş'ın da iki katı daha az para harcamış olmasına rağmen, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a oranla çok daha başarılı saha sonuçlarına imza atmayı başardı.

TEKKE FARKINI ORTAYA KOYDU

TRABZONSPOR, geçen sezon Süper Lig'in 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından göreve gelen Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 20 karşılaşmada 39 puan toplayarak 2 puan ortalamasına yakın başarı sağladı. Fırtına, geçen sezonu 7. sırada tamamlarken bu sezon 9. hafta sonunda zirve iddiasını ortaya koydu. Tek yenilgisini Fenerbahçe'den 1-0'lık sonuçla aldı.