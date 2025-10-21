Samsunspor - Dinamo Kiev maçının hakemi Ivar Orri Kristjansson!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki ikinci maçında 23 Ekim Perşembe günü Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'da başlayacak müsabakayı İzlandalı hakem Ivar Orri Kristjansson yönetecek. Kristjansson'un yardımcılıklarını Birkir Sigurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Vilhjalmur Thorarinsson olacak. Samsunspor - Dinamo Kiev karşılaşmasında VAR'da Avusturya'dan Manuel Schuettengruber, AVAR'da da Alexander Harkam yer alacak.