Altın adam Osimhen

Avrupa kupalarında altı maçlık gol serisi bulunan Victor Osimhen, Bodo/ Glimt'i de boş geçmezse Galatasaray tarihinde Avrupa'da üst üste yedi maçta gol atan ilk isim olacak. Daha önce Burak Yılmaz 2012-13 sezonunda 6 maçlık seri yakalamış ve o dönem Real Madrid'de forma giyen Ronaldo ile kapışmıştı. Başakşehir deplasmanında yedek soyunan ve dinlendirilen Victor Osimhen, Bodo/ Glimt müsabakasına 11'de başlayacak ve İcardi ise yedek soyunacak.

OSİMHEN'İN AVRUPA SERİSİ

2024-25 SEZONU

G.SARAY-TOTTENHAM: 3-2 (2 GOL)

ALKMAAR-G.SARAY: 1-1 (1 GOL)

G.SARAY-DINAMO KIEV: 3-3 (1 GOL)

AJAX-G.SARAY: 2-1 (1 GOL)

G.SARAY-ALKMAAR: 2-2 (1 GOL)

2025-26 SEZONU

G.SARAY-LIVERPOOL: 1-0 (1 GOL)



4X4'LÜK DEĞİŞİM

Osimhen, Sanchez, Lemina ve Jakobs takıma dönüyor; Leroy Sane ödülünü ilk 11'le alacak

Başakşehir maçında dinlendirilen Victor Osimhen ve Mario Lemina formalarını geri alacak. Süper Lig'de cezasını çeken Davinson Sanchez stopere, İsmail Jakobs sol beke geçecek. Teknik direktör Okan Buruk, dört gün önce kazanan 11'inde bu 4 değişikliği yapacak; Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Gabriel Sara ve Mauro İcardi yedek kulübesinde oturacak. Liverpool'u dize getiren 4-2-3- 1 sisteminde değişiklik yapmayı düşünmeyen Okan Buruk, Başakşehir'e 2 gol atıp morallenen Leroy Sane'yi ilk 11'le ödüllendirecek ve Yunus Akgün'ün yerine tercih edecek. Sakatlığı bulunan Singo ise tribünde olacak.



BOŞ KOLTUK YOK!

Bodo/Glimt maçında 40 bin TL olan en pahalı koltuklar dahil satışa çıkan sınırlı sayıda biletler tükendi. Aslantepe yine 50 bini aşkın coşkulu taraftara kapılarını açacak.