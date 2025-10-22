Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Leroy Sane: Önemli olan oyundu
Leroy Sane: Önemli olan oyundu

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Cimbom'da 11'de başlayan Alman yıldız Leroy Sane, maçın ardından konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN OYUNDU"

Sane, bireysel skor katkısı olmasa da takım performansından memnun olduğunu vurguladı:

"Önemli olan oyundu. Asist yapamadım, gol atamadım ama iyi işler çıkardık. Takımın performansı çok iyiydi ve açıkçası çok iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum."

TARAFTARA MESAJ

"Taraftarlara bana olan desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Umarım bana gelecekte daha fazla desteklerini verirler."

