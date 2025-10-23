Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avrupa’nın devlerinden Galatasaray’ın yıldızlarına kanca!
Giriş Tarihi: 23.10.2025 12:00

Avrupa’nın devlerinden Galatasaray’ın yıldızlarına kanca!

Galatasaray’ın milli futbolcuları Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz, ortaya koydukları performansla göz doldururken, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

MEHMET ÖZCAN
Avrupa’nın devlerinden Galatasaray’ın yıldızlarına kanca!

Devler Ligi Galatasaraylı oyuncular için önemli bir vitrin oluyor. Liverpool maçının ardından Bodo/Glimt sınavı da Avrupalı scoutlar tarafından ilgiyle takip edildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ve Roma, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton ve Everton, Alman temsilcisi Stuttgart scoutların görevlendirdi. Özellikle Osimhen, Barış Alper ve Yunus dün vitrine çıktı.

Barış'a sezon başında Suudi Arabistan takımı NEOM teklif getirmiş ancak 50 milyon Euro isteyen sarı-kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki oyuncuyu bırakmamıştı. Ara transfer döneminde Şampiyonlar Ligi faktörüyle Aslan'ın yıldızlarına cazip teklifler bekleniyor.

Bu arada sakat Singo'nun yokluğunda Sallai sağ bekte görev yaparken, Başakşehir'e attığı 2 golle morallenen Leroy Sane sağ açıkta tercih edildi. Yedek soyunan İcardi ise 73'te oyuna girdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa’nın devlerinden Galatasaray’ın yıldızlarına kanca!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz