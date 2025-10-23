Galatasaray’da Lucas Torreira Uruguay’a gitti!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

TORREIRA ÜLKESİNE GİTTİ

Sarı-kırmızılılarda babası rahatsızlık geçiren Lucas Torreira, Uruguay'a gitti. Dün oynanan Bodo/Glimt karşılaşması sonrası konuşan Okan Buruk, Torreira'nın fedakarlığına dikkat çekerek, "Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Herkese elimi uzatmak, herkesle konuşmak ve dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman değil, saha dışındaki işler de vaktimizi alıyor. Oyuncularımla çok yakınım ve onlara çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynaması gerçekten zor bir durum." ifadelerini kullanmıştı.