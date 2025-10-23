İşte Samsunspor-Dinamo Kiev maçının 11’leri

Avrupa'daki üçüncü temsilcimiz Samsunspor, lig aşaması 2. hafta maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlıyor.
UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasındaki Samsunspor-Dinamo Kiev maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ivar Orri Kristjansson, Birkir Sigurdarson, Gylfi Mar Sigurdsson (İzlanda)
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Celil Yüksel, Musaba, Mouandilmadji
Dinamo Kiev: Neshcheret, Karavaiev, Popov, Thiare, Vivcharenko, Rubchynskyi, Mykhailenko, Voloshyn, Buialskyi, Ogundana, Guerrero