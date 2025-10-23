Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İşte Samsunspor-Dinamo Kiev maçının 11'leri
Giriş Tarihi: 23.10.2025 21:47

İşte Samsunspor-Dinamo Kiev maçının 11'leri

Avrupa'daki üçüncü temsilcimiz Samsunspor, lig aşaması 2. hafta maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

Avrupa'daki üçüncü temsilcimiz Samsunspor, lig aşaması 2. hafta maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlıyor.

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasındaki Samsunspor-Dinamo Kiev maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ivar Orri Kristjansson, Birkir Sigurdarson, Gylfi Mar Sigurdsson (İzlanda)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Celil Yüksel, Musaba, Mouandilmadji

Dinamo Kiev: Neshcheret, Karavaiev, Popov, Thiare, Vivcharenko, Rubchynskyi, Mykhailenko, Voloshyn, Buialskyi, Ogundana, Guerrero

