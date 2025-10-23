Lügatında yorulmak yok!

STUTTGART'IN teknik direktörü Sebastian Hoeness, Avrupa futbolunun dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness'in yeğeni olan 43 yaşındaki genç hoca,
Bundesliga'da 4'te 4 yaparak takımını 3. sıraya taşıdı. Disiplinli, hücum odaklı ve tempolu futboluyla takımını öne çıkaran Hoeness, Almanya'da 'geleceğin büyük teknik direktörü' olarak gösteriliyor. Stuttgart'ın, 24.5 yaş ortalamasıyla Bundesliga'nın en genç ekiplerinden biri olması
da bu başarının önemli etkenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Genç, dinamik ve fiziksel olarak diri bir takım kimliğiyle rakiplerine göz açtırmıyor.