Lügatında yorulmak yok!

STUTTGART'IN teknik direktörü Sebastian Hoeness, Avrupa futbolunun dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.Bundesliga'da 4'te 4 yaparak takımını 3. sıraya taşıdı. Disiplinli, hücum odaklı ve tempolu futboluyla takımını öne çıkaran Hoeness, Almanya'da 'geleceğin büyük teknik direktörü' olarak gösteriliyor.da bu başarının önemli etkenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Genç, dinamik ve fiziksel olarak diri bir takım kimliğiyle rakiplerine göz açtırmıyor.