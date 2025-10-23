Reis: "Konferans Ligi'ndeki hedefim, bir sonraki maçı kazanmak"

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Thomas Reis. karşılaşmayı değerlendirdi. Takımından gurur duyduğunu dile getiren Reis, "Performansımız, süper takım performansı. İlk dakikalardan itibaren çok iyi oynadık. Ofansif anlamda çok agresiftik. Defansif olarak da iyiydik. Rakibe 1 net pozisyon verdik. Onu da değerlendiremediler. Sonrasında ise maçın geri kalanında pozisyon vermedik. Maçın kontrolü bizdeydi. Takımımla gurur duyuyorum. Birkaç hafta önceye kadar biraz eleştirilmiştik. Geçen senenin performansı aranıyordu. Son haftalardaki performans ile bu görüşler değişti. Takıma yeni katılan oyuncular entegre oldular. Tüm oyuncular forma savaşı veriyor. İlk 11'e girmek için tüm oyuncularım çok çalışıyor. Bu mantaliteyi korumak, performansımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bugün gösterdiğimiz performansa baktığımızda takım halinde çok iyi iş çıkarttık. Takımımızın başarısının sırrı ise kesinlikle çok çalışmak. Konferans Ligi'ndeki hedefimiz bir sonraki karşılaşmayı da kazanmak. Şu anda iyi bir pozisyondayız. Bunu sürdürmek istiyoruz. Aynı zamanda gelişmek istiyoruz. Her maç çok zor. 2 hafta sonra Avrupa'da oynayacağımız maçta da bugünkü performansı göstermek zorundayız. Sonuç olarak 6 puanda şu anda üst turlara çıkmak için yeterli değil. Bu tür başarılı sonuçlar aldığında hatalar olabiliyor. Ben de hata yapmak istemiyorum. Bu performanstan zevk alıp, devam etmemiz lazım. Pazartesi de lig maçımız var. Aynı mantalite ile devam etmemiz gerekiyor" dedi.