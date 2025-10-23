Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA! Fenerbahçe – Stuttgart maçının 11’leri belli oldu
Giriş Tarihi: 23.10.2025 18:34 Son Güncelleme: 23.10.2025 18:46

SON DAKİKA! Fenerbahçe – Stuttgart maçının 11’leri belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım mücadeleyi kazanarak Avrupa’da ikinci galibiyetini almak istiyor. Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu.

SON DAKİKA! Fenerbahçe – Stuttgart maçının 11’leri belli oldu

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında evinde Stuttgart'ı konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, En Nesyri, Kerem.

STUTTGART: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan, Stiller, Mittelstadt, Tomas, Bouanani, El Khannouss.

*Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Jhon Duran uzun bir aranın ardından maç kadrosunda yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarının önünde karşılaştığı Fransa temsilcisi Nice'i 2-1 yenerek lig aşamasındaki ilk galibiyetini almıştı.

İlk maçında Celta Vigo'yu evinde 2-1'le geçen Stuttgart ise 2. hafta mücadelesinde İsviçre ekibi Basel'e deplasmanda 2-0 kaybetti.

Son lig maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, Stuttgart karşısına moralli çıkacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Fenerbahçe – Stuttgart maçının 11’leri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz