SON DAKİKA! Fenerbahçe – Stuttgart maçının 11’leri belli oldu

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında evinde Stuttgart'ı konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, En Nesyri, Kerem.

STUTTGART: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan, Stiller, Mittelstadt, Tomas, Bouanani, El Khannouss.

*Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Jhon Duran uzun bir aranın ardından maç kadrosunda yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarının önünde karşılaştığı Fransa temsilcisi Nice'i 2-1 yenerek lig aşamasındaki ilk galibiyetini almıştı.

İlk maçında Celta Vigo'yu evinde 2-1'le geçen Stuttgart ise 2. hafta mücadelesinde İsviçre ekibi Basel'e deplasmanda 2-0 kaybetti.

Son lig maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, Stuttgart karşısına moralli çıkacak.