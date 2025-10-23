Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol Süper Lig'de 10. hafta başlıyor! İşte program...
Giriş Tarihi: 23.10.2025 11:35

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta, yarın saat 20.00'de oynanacak Fatih Karagümrük - Kayserispor karşılaşmasıyla başlayacak.

İHA
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın, 25 Ekim Cumartesi, 26 Ekim Pazar ve 27 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış müsabakasında Fatih Karagümrük, Kayserispor'u ağırlayacak. Lider Galatasaray, bu hafta evinde Göztepe ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya, Beşiktaş da Kasımpaşa'ya konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Eyüpspor ile oynayacak.

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor

25 Ekim Cumartesi

17.00 Kocaelispor - Corendon Alanyaspor
20.00 Trabzonspor - Eyüpspor

26 Ekim Pazar

14.30 Antalyaspor - RAMS Başakşehir
17.00 Galatasaray - Göztepe
17.00 Gençlerbirliği - Konyaspor
20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

27 Ekim Pazartesi

20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor
20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

