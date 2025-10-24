Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta hız kesmeden Kasımpaşa mesai başladı!
Giriş Tarihi: 24.10.2025 16:03

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Beşiktaş'ta Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçı hazırlıklarına start verildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, pas ve taktiksel çalışmalarla başladıkları antrenmanda daha sonra dar alanda çift kale maç oynayıp, bitiricilik çalışması yaptı.

