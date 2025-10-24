PFDK cezaları açıkladı!

TFF'den yapılan açıklamada Gümüşdağ'a, kulübün resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verilirken, RAMS Başakşehir de aynı gerekçeyle 2 milyon 700 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kurul, Beşiktaş'a zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesi, talimatlara aykırılık ve saha olaylarından dolayı 440 bin lira ceza verirken, Galatasaray'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle deplasman tribünü cezası ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 454 bin lira ceza verilmesine hükmetti.

Samsunspor ve Kasımpaşa'ya taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar ve deplasman tribünü cezası verilirken Fenerbahçe'ye ise bir sonraki iç saha maçında kısmi tribün cezası uygulandı.

Kocaelispor, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 280 bin lira ve deplasman tribünü cezasına çarptırılırken, Hesap.com Antalyaspor, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 54 bin lira ceza aldı.

PFDK ayrıca, ikas Eyüpspor'a Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 8/13. maddesi uyarınca ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 13. maddesinin uygulanması suretiyle 450 bin, Gençlerbirliği'ne ise aynın sebepten ve zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 670 bin lira para cezası verdi.

Kurul, Trendyol 1. Lig ekibi Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz'a müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 2 maç men ve 100 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Ayrıca Boluspor mücadelesinde kırmızı kart gören Alagöz Holding Iğdır FK oyuncusu Ryan Mendes 2 müsabakadan men cezasına çarptırılırken, SMS Grup Sarıyer karşılaşmasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Eminevim Ümraniyesporlu futbolcu Benny'e ise ihraç öncesi rakip takım mensubuna yönelik hakaretinden 2, sonrasında müsabaka hakemine hakareti nedeniyle 3 olmak üzere toplam 5 maç men ve 80 bin lira para cezası verildi.