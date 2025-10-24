Tarihi görevler

FIFA, İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirdiği son toplantısında 2025-2029 dönemi komitelerini belirledi.TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, FIFA'nın en kritik birimlerinden Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi.TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ise FIFA Sağlık Komitesi'ne seçilerek Türk futbolu adına bir ilke imza attı.FIFA Sağlık Komitesi; sporcu sağlığı tıbbi etik, doping mücadelesi ve fair play ilkeleri çerçevesinde uluslararası politikalar belirleyen biri olarak öne çıkıyor.