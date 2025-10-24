Trabzonspor ile Eyüpsyor 3’üncü randevuda

Trabzonspor Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ardından 2'nci sırada yer alan bordo-mavililer galibiyet serisini sürdürerek 4'te 4 yapmak istiyor. 8 puanla 14'üncü sırada yer alan Eyüpspor ise puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Geçen sezon Süper Lig'de yer alan ikas Eyüpspor ile Trabzonspor takımları bugüne kadar 2 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda bordo-mavili takım 1 maçta galip gelirken 1 maç da berabere sonuçlandı. 2024-25 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 0-0 sona ererken, aynı maçın rövanşında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 galip tamamlamıştı.