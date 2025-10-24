Trabzonspor’da Paul Onuachu rekora gidiyor!

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Eyüpspor maçına rekor hedefiyle çıkacak. Çaykur Rizespor filelerini de havalandırarak bordo-mavili formayla ilk kez üst üste 4 maçta gol atma başarısını gösteren 31 yaşındaki forvet bu süreçte 5 kez ağları havalandırdı.
Paul Onuachu, en son 2021-22 sezonunda Genk formasıyla art arda 4 maçta 7 gol kaydetmişti. 2.01'lik dev santrfor cumartesi günü Eyüpspor karşısında da fileleri sarsması halinde, Genk formasıyla 2020-2021 sezonunda yakaladığı 5 maçlık gol serisini tekrarlamış olacak.
EN FAZLA ŞUT ÇEKEN OYUNCU
Onuachu, şu an ligde diğer forvetler arasında en fazla şut çeken futbolcu konumunda. Deneyimli oyuncu ayrıca rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan ikinci santrfor olarak öne çıkıyor.