UEFA Konferans Ligi: Rijeka, Sparta Prag’ı tek golle geçti!

UEFA Konferans Ligi'nde şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle yarıda kalan ve bugüne ertelenen maçta Rijeka, Sparta Prag'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ikinci haftasında dün oynanması gereken ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamadığı için bugüne ertelenen maçta Rijeka ile Sparta Prag karşı karşıya geldi.

Dün, sadece ilk yarısı oynanan ve devreye 0-0 girilen Rijeka-Sparta Prag karşılaşması kaldığı yerden devam ederken, Hırvat ekibi Rijeka, 75. dakikada Adu-Adjei'nin attığı golle Sparta Prag'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

HNK Rijeka Stadı'nda dün başlayan karşılaşma aşırı yağış ve fırtına sonrası ağırlaşan zemin nedeniyle sık sık durmuş nihayetinde de ilk yarısı tamamlandıktan sonra bugüne ertelenmişti.

