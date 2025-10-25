Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul toplantısı başladı

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başladı. Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, önceki dönem yönetim kurulu üyeleri, divan ve kongre üyeleri katıldı.

İlk olarak toplantıyı yönetecek divan başkanı ve yönetimi seçildi. Fenerbahçe yönetiminin öneri olarak sunduğu Şekip Mosturoğlu, oy birliğiyle toplantının divan başkanı seçildi. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Genel kurulda yapılacak konuşmaların ardından şu maddeler görüşülerek oylamaya sunulacak:



- 'Kulübün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve/veya üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi (kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı) hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

- Kulübün amacı ve menfaatleri doğrultusunda İstanbul ili Ataşehir ilçesi Kayışdağı mahallesi 1845 ada 18 parsel numaralı taşınmaz ile İstanbul ili Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy mahallesi 3343 ada 12 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Emlak Konut GYO A.Ş. ile yapılan/yapılacak gelir paylaşımı, taahhüt ve benzeri usullere dayalı satış dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması hususunda Yönetim Kurulu'nun görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

- Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kısa veya uzun süreli kiraya verilmesi, irtifak ve intifa hakkı tesisi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

- Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üzerinde yatırım ve tesisler, plan, proje, tadilat dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması/yaptırılması hususunda Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,

- Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve devretmek, Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, gerektiğinde sermaye artışına gidilmesi, hisselerinin devri ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi'

MURAT SALAR'IN AÇIKLAMALARI

Genel kurulda üyelere hitaben kürsüye gelen Salar, Fenerbahçe Kulübünün yükümlülüklerini ilgilendiren tabloyu üyelere detaylı şekilde aktardı.

Salar, 4 milyar 129 milyon 412 bin lira olarak görülen diğer borçlar kaleminde eski başkan Ali Koç'a 3 milyar 510 milyon lira borç bulunduğunu ve bununla ilgili Koç ile görüştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Diğer borçlar kalemindeki rakamın 3 milyar 510 milyon lirası Ali Koç'a şahsi borçtur. Kendisi her fırsatta 'Benim herhangi bir alacağım yoktur.' demiştir. Bağımsız denetim firması resmi kayıtlarda doğal olarak bunu borç olarak yazmak durumunda. Allah uzun ömür versin ama emri hak vaki olduğunda resmi olarak borç kaldığında bu durum varisleri de etkileyebilir. Kendisi vergisel, mevzuatsal dayanağını oluşturarak varisleri de bağlayacak şekilde kulüpten alacağı olmadığına dair beyanat vereceğini bana iletti."

Murat Salar, konuşmasının sonunda üyelerden oylanacak maddeler için destek istedi.