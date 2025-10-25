Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor’da galibiyet hasreti!
Giriş Tarihi: 25.10.2025 11:25

Kayserispor’da galibiyet hasreti!

Kayserispor, Süper Lig serüvende galibiyet hasretini sürdürüyor. Sarı kırmızılı takım geride kalan 10 haftada 6. beraberliğini aldı.

İHA


Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, galibiyet hasretine yine son veremedi. Ligin 10. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olan sarı kırmızılılar sahadan 2-2 eşitlik ile ayrıldı.

Kayserispor; böylece ligde oynadığı 10 müsabakada 6. beraberliğini aldı. Kayserispor; geride kalan haftalarda Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor maçlarını kaybederken; Başakşehir, Göztepe, Kocaelispor, Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Karagümrük maçlarını berabere noktaladı.
Kayserispor 10 haftada hanesine 6 puan yazdırdı.

