Kayserispor’da galibiyet hasreti!

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, galibiyet hasretine yine son veremedi. Ligin 10. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olan sarı kırmızılılar sahadan 2-2 eşitlik ile ayrıldı.

Kayserispor; böylece ligde oynadığı 10 müsabakada 6. beraberliğini aldı. Kayserispor; geride kalan haftalarda Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor maçlarını kaybederken; Başakşehir, Göztepe, Kocaelispor, Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Karagümrük maçlarını berabere noktaladı.

Kayserispor 10 haftada hanesine 6 puan yazdırdı.

