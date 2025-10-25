Orhan Ak: "Trabzon’a 3 puan için gelmiştik"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, açıklamalarda bulundu. Ak, "Oyuncumuz Luccas'a geçmiş olsun diliyorum. Çok önemli bir oyuncumuz, ona ihtiyacımız var. Planlarımız çok netti, 3 puan almak istiyorduk. Ancak Trabzonspor gibi birtakım hatalarınızı cezalandırıyor. İkinci yarı oyundan vazgeçmeden devam ettik ama oyun disiplininden kopmamız 2-0'lık sonuca neden oldu. Kısa süredir takımla birlikteyiz, üzerine koyarak devam etmemiz lazım. Bu takımda o kalite ve kapasite var" diye konuştu.Sakatlanan Luccas Claro'nun durumuna da değinen Ak, "Luccas Claro ile birlikte İstanbul'a döneceğiz. Orada yapılacak kontrollerin ardından durumunu daha net bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.