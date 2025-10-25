SON DAKİKA: Trabzonspor’un rakibi Eyüpspor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Jabol, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu

EYÜPSPOR: Felipe, Calegari, Robin, Claro, Mujakic, Legowski, Yalçın, Kerem, Halil, Serdar, Thiam.

Ligde 25 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 20 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Ligde son 3 karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u da Rize'de 2-1 yenen bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da mağlup etmesi halinde ligde 131 hafta sonra art arda 4 maç kazanmış olacak.