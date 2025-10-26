Buruk’un 100’ü gülecek!

Galatasaray'ı üst üste 3 kez şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk, dördüncü sezonunda da zirveden inmiyor. Süper Lig'e 9'da 8 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, bugün Göztepe ile karşılaşacak. Bu maç, Buruk için özel bir anlam taşıyor. Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 52 yaşındaki çalıştırıcı, sarıkırmızılı takımın hocası olarak 100. lig zaferine ulaşacak. Galatasaray'ın başında çıktığı 119 lig müsabakasında 99 galibiyet-13 beraberlik-7 mağlubiyet karnesine sahip Okan Buruk, Göztepe sınavına 'dalya' heyecanıyla motive oldu.

OKAN BURUK'UN KUPA KOLEKSİYONU

(G.SARAY'DA FUTBOLCU OLARAK)

7 Süper Lig 4 Türkiye Kupası 3 TFF Süper Kupası 1 UEFA Kupası 1 UEFA Süper Kupa

(G.SARAY'DA TEKNİK DİREKTÖR OLARAK)

3 Süper Lig 1 Türkiye Kupası 1 TFF Süper Kupası



FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR SEREMONİYE

BODO/GLIMT maçında İsrail aleyhine açtıkları pankartla Avrupa'ya sesini duyuran Galatasaray, bugün de boş durmayacak. Sarı-kırmızılı oyuncular, Göztepe müsabakasında RAMS Park'ta misafir edecekleri Filistinli çocuklarla seremoniye çıkacak. İsrail'in katliamına yine sessiz kalınmayacak.