Cengiz Ünder: “Fenerbahçe’yi yeneceğiz”

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Cengiz Ünder yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Üzgünüm. Berabere kaldık. Çok da pozisyona girdik aslında, değerlendiremedik. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. İyi bir takımımız var. İkinciyi de atmalıydık. Penaltıyı kaçırmamız kötü oldu. Penaltıyı atsak daha farklı olurdu. Ardından çok pozisyona girip atamadık. Önümüzde derbi var. Bu maçı kazanmayı istiyorduk ama olmadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Derbide elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız."