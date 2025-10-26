Dörtlüleri yaktı aslan’ı bekliyor!

Maç fazlasıyla zirve ile farkı 2'ye düşüren Fırtına'nın sıradaki rakibi lider G.Saray



AUGUSTO 5. VİTESTE

Bu sezon üst üste 4. golünü Eyüpspor ağlarına yollayan Felipe Augusto, Trabzonspor'da fileleri toplamda 5. kez sarstı. Transfer olduğu Cercle Brugge'de geçen sezon boyunca 7 gol kaydeden sambacı, kariyerinde ilk kez böyle bir seriye imza attı.

EVDE GEÇİT VERMİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 168 gündür sahasında kaybetmiyor. Bordo-mavililer, Tekke ile tek mağlubiyeti geçen sezon 10 Mayıs'ta Galatasaray'a karşı 2-0'lık yenilgi ile almıştı.

ÖULAİ ÇIKARDI!

Trabzonspor'un genç yıldızı Oulai, kalitesini göstermeye başladı. 19 yaşındaki oyuncu, 51'de orta sahada ikili mücadelede yerde kaldı ama yılmadı. Ayağa kalkıp topu ceza sahasına kadar taşıdı ve bordo-mavili formayla ilk golünü attı.

KAHREDEN SAKATLIK!

MAÇIN 27. dakikasında Trabzonspor'un atağında Onuachu ile girdiği mücadelede ters hareket sonucu Eyüpspor'dan Luccas Claro ağır bir sakatlık yaşadı. Brezilyalı stopere sağlık ekipleri hemen müdahale ederken sahada oyuncular gözyaşlarına hakim olamadı. Sedyeyle dışarı alınırken Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin yanına kadar giderek moral verdiği oyuncu için bordo- mavili kulüp de 'Geçmiş olsun' mesajı yayınladı. Hastaneye götürülen 34 yaşındaki futbolcunun ayak bileği bağlarının yırtıldığı, ekleminde yarı çıkık bulunduğu ve fibula kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı.