Eksik Aslan, Göztepe önünde

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Bodo/ Glimt'i yenerek Avrupa'da havaya giren Galatasaray, lider olduğu Süper Lig'e dönüyor. Sarıkırmızılı takım, gündüz maçında renktaşı Göztepe'yi konuk edecek. RAMS Park'taki mücadele saat 17.00'de başlayacak. Singo ve İlkay'ın sakat olduğuNijeryalıyı, son iki maçın formda ismi Sane tamamlayacak.