Kartal’dan 5’i bir yerde

Erteleme maçında Konya'dan alınan galibiyetle kendine gelen Beşiktaş, bugün karşılaşacağı Kasımpaşa'yı mağlup ederek, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi moral ve motivasyonunu üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa karşısında kadronun neredeyse yarısı değişecek. Konya deplasmanında 11'de sahaya çıkan Taylan Bulut, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Devrim Şahin kulübeye çekilecek. Sakatlığı bulunan Rafa Silva ise kadroda yer almayacak.

ÇERNY VE EL BİLAL TOURE İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Beşiktaş, Rafa dışında ideale yakın kadrosuyla mücadele edecek. Statü gereği hafta içi erteleme maçında Gökhan Sazdağı ve Tiago Djalo savunmada, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure de hücumda oynayacak. Bu arada Abraham ve Rafa Silva'nın üzerinde biriken ofansif yükü takıma yaymak isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, Cerny ve Toure'ye kendilerinden daha fazla hücum katkısı beklediklerini iletti. Cengiz Ünder 2 golle sezona devam ederken, Toure 1 gol, Cerny ise 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.