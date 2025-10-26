Kocaeli’den güç gösterisi

Lige kötü bir başlangıç yapıp ilk 7 haftada galibiyet alamayan Kocaelispor, sonrasında şaha kalktı. Eyüpspor (1-0) ve Konya'nın (3-2) ardından Alanyaspor'u sahasında 2-0 yenen Körfez temsilcisi, alt sıralardan uzaklaştı.
İlk devresi golsüz geçilen karşılaşmada yeşil-siyahlılar, son yarım saatte ivmeyi yükseltti. 62. dakikada Tayfur'un şık röveşatası Kocaeli'yi öne geçirirken 88'de de Serdar Dursun, takımını rahatlattı.
Ligde 8 puanı bulunan Selçuk İnan'ın ekibi, puanını 11'e çıkararak büyük moral kazandı. Kocaelispor, haftaya 5 maçtır galibiyete hasret kalan Başakşehir'e konuk olacak.