Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı!

Süper Lig'de dün akşam Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcuların ise ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maç ve koşu çalışmasıyla tamamlandı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.