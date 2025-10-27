Domenico Tedesco’dan Beşiktaş derbisi sözleri!

"İLERİYE DOĞRU İLERLİYORUZ"

"Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Zor bir haftaydı. Stuttgart maçında çok fazla enerji harcadık. Maça iyi başladık. Takımda herkes gelişiyor, ileriye doğru ilerliyoruz. Herkes çok mutlu. Sadece son 10 gündeki hem çalışmalarımız hem de performansımızdan mutlu olduğumu söyledim. 10 günde tüm maçları kazandık. Bununla ilgili konuştum."