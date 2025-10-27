Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Domenico Tedesco'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
Giriş Tarihi: 27.10.2025 22:48

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tedesco, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi için de konuştu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik adama Domencio Tedesco açıklamalarda bulundu.

"İLERİYE DOĞRU İLERLİYORUZ"

"Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Zor bir haftaydı. Stuttgart maçında çok fazla enerji harcadık. Maça iyi başladık. Takımda herkes gelişiyor, ileriye doğru ilerliyoruz. Herkes çok mutlu. Sadece son 10 gündeki hem çalışmalarımız hem de performansımızdan mutlu olduğumu söyledim. 10 günde tüm maçları kazandık. Bununla ilgili konuştum."

DERBİ SÖZLERİ

"Öncelikle iyi bir toparlanma süreci geçirmemiz gerekiyor. Son 3 maç zorlu geçti. İzin yapacağız ve antrenmanlarımız olacak. Umarım iyi bir maç olacak. Karşılaşacağımız rakip, haftada tek maç yapan takımlardan bir tanesi."

