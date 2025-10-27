Evin keyfini süremiyor!

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 9 Eylül'de İstanbul'a iner inmez soluğu Samandıra'da almış, ayağının tozuyla çıkacağı Trabzon (14 Eylül) maçı için tesislere kamp kurmuştu.
İtalyan hocaya sonrasında bir ev tutuldu
ancak Tedesco buranın keyfini henüz çıkaramadı. Takımın başında olduğu 49 günde 9 maça çıkan (6 lig-3 Avrupa) Tedesco, evini sadece uyumak ve duş almak için kullanıyor.
Sabahın erken saatlerinde
Samandıra'ya gelen genç hoca
şimdi de önündeki 3 zorlu deplasman için
tesislerden çıkamıyor. Bugün Gaziantep'te zorlu bir mücadele verecek F.Bahçe ardından ligde Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Sonrasında ise Çekya'da Viktoria Plzen'e konuk olacak.
10 günü kayıpsız
kapatmak isteyenTedesco, yardımcılarıyla birlikte her boşlukta Samandıra'da rakip analizine devam ediyor.
YÜKSEK UYUM!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, orta sahadaki dengeyi buldu. İtalyan teknik adam, Edson Alvarez ve İsmail Yüksek'in performansından son derece memnun. İki futbolcunun hem savunma katkısı hem de bitmek bilmeyen enerjisiyle takıma büyük denge kattığını düşünen genç hoca, bu ikiliye Gaziantep deplasmanında da görev verecek. Bir sakatlık ya da ceza durumu olmadığı sürece İsmail ile Alvarez orta sahanın yükünü çekmeye devam edecek.
İLK KEZ SAKATSIZ
Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden Fenerbahçe (5G-4B) bugün zirve yarışından uzaklaşmamak için G.Antep deplasmanında galibiyet arayacak. Rakibi karşısında ligdeki son 7 maçtan zaferle ayrılan sarı-lacivertliler, en son 2021-22 sezonunun ilk yarısında sahasında çıktığı karşılaşmayı 3-2 kaybetmişti.
Fenerbahçe bu sezon ilk kez sakat oyuncusu olmadan bir maça çıkacak. Jhon Duran hafta içi Stuttgart maçında süre almıştı, Mert Hakan Yandaş da takıma dahil oldu. Karagümrük karşılaşmasında cezası nedeniyle görev bulamayan Skriniar da bugün formasına kavuşacak.