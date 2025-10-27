Evin keyfini süremiyor!

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenicoİtalyan hocaya sonrasında bir ev tutulduancak Tedesco buranın keyfini henüz çıkaramadı.Sabahın erken saatlerindeSamandıra'ya gelen genç hocaşimdi de önündeki 3 zorlu deplasman içintesislerden çıkamıyor.10 günü kayıpsızkapatmak isteyenTedesco,Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, orta sahadaki dengeyi buldu. İtalyan teknik adam, Edson Alvarez ve İsmail Yüksek'in performansından son derece memnun. İki futbolcunun hem savunma katkısı hem de bitmek bilmeyen enerjisiyle takıma büyük denge kattığını düşünen genç hoca, bu ikiliye Gaziantep deplasmanında da görev verecek. Bir sakatlık ya da ceza durumu olmadığı sürece İsmail ile Alvarez orta sahanın yükünü çekmeye devam edecek.Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden Fenerbahçe (5G-4B) bugün zirve yarışından uzaklaşmamak için G.Antep deplasmanında galibiyet arayacak.Fenerbahçe bu sezon ilk kez sakat oyuncusu olmadan bir maça çıkacak. Jhon Duran hafta içi Stuttgart maçında süre almıştı, Mert Hakan Yandaş da takıma dahil oldu. Karagümrük karşılaşmasında cezası nedeniyle görev bulamayan Skriniar da bugün formasına kavuşacak.