Fenerbahçe’ye yenilmediler

Aslan'ın teknik patronu Okan Buruk, rakibin 10 kişi kalması ile birlikte planlarını da güncellediklerini ve bunun da galibiyeti getirdiğini söyledi. Her takıma farklı planlama yaptığını belirten deneyimli hoca, şu sözlerle hedeflerini anlattı:Rakip 10 kişi kalınca daha kolay oldu. Eksik kaldıklarında F.Bahçe'ye (2-2) yenilmemişlerdi. Bu sene çok değişiklik yapmadık. Çok net emin olduğumuz oyuncuları aldık. Yükselen pozitif enerjiyi görüyoruz. En başta bunu yakalayamıyorsunuz ama günler geçtikçe, maçlar oynadıkça adaptasyon oluşuyor. 120 maçta 100 galibiyet oldu.Daha nice 100 galibiyetler diyelim. Avrupa'da da iyi yoldayız. Çok odaklandık."Okan Buruk, G.Saray'la ligdeki 100. galibiyetine ulaştı. Bunu 120 ile en az maçta başaran Buruk'un karnesinde 13 beraberlik-7 de yenilgi yazıyor. Bu sonuçla 142 maçta 100 galibiyete ulaşan Fatih Terim'i de geride bıraktı. G.Saray hocasının başarısını yandaki paylaşımla kutladı.Evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan G.Saray, Göztepe'yi yenerken Okan Buruk döneminde iç sahada üst üste iki kez puan kaybetmedi.