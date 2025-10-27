Konya Başkent’te 2 golle nefes aldı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaEryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede Ankara ekibi 28. dakikada Oğulcan Ülgün'ün golüyle öne geçti. Ancak 45+2'de Konya'da Umut Nayir kafa vuruşuyla skora eşitlik getirdi. İkinci yarının 49. dakikasında Enis Bardhi, Konya'nın 3 maçlık galibiyet özlemini bitirdi.Konya puanını 14'e yükseltirken Gençlerbirliği ise 4 maç aradan sonra kaybetti ve 8 puanda kaldı. Gelecek hafta yeşil-beyazlılar sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Göztepe deplasmanına gidecek.Gençlerbirliği tribünleri alkışlanacak bir harekete imza attı. Karşılaşma öncesi Gazze'deki çocuklara gönderilmek üzere sahaya pelüş oyuncaklar atıldı.