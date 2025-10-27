’Sergen gelecek hesap verecek!’

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü dolduran siyah-beyazlı taraftarlar,maçın ardından takımı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ı tribüne çağırıp,şeklinde tezahürat yaptı. Bunun üzerine Yalçın, tribüne gitti ve taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Öte yandan takım adına tribünlere giden Orkun Kökçü'nün siyah-beyazlı futbolseverlerle hararetli bir şekilde konuştuğu gözlerden kaçmadı.İşte taraftarlarla Sergen Yalçın arasındaki diyalog:Benden bir isteğiniz varsa söyleyin.Sadece oyun istiyoruz.Ben de onu istiyorum. İnşallah isteğiniz F.Bahçe maçında gerçekleşir (Gülerek).