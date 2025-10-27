Şimdi samba zamanı

Trabzonspor'un Brezilyalı hücum oyuncusu Felipe Augusto, Süper Lig'deki çıkışıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Son 4 maçın tamamında gol atan 21 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerinde ilk kez bu başarıyı yakaladı. Bu sezon 10 lig maçında 5 gole ulaşan Augusto, bordo-mavili formayla hücum hattının en etkili isimlerinden biri haline geldi.
Sambacı oyuncu, geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Cercle Brugge formasıyla tüm kulvarlarda 7 gol, 5 asist üretmişti.
Sezon başında 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildiğinde eleştiri alan Augusto performansıyla tüm ön yargıları yıkmayı başardı.