Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şimdi samba zamanı
Giriş Tarihi: 27.10.2025

Trabzonspor'un Brezilyalı yıldızı Felipe Augusto, son 4 karşılaşmada da ağları sarsıp kariyer rekorunu kırdı. 21 yaşındaki oyuncu 10 maçta 5 gole ulaştı

Trabzonspor'un Brezilyalı hücum oyuncusu Felipe Augusto, Süper Lig'deki çıkışıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Son 4 maçın tamamında gol atan 21 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerinde ilk kez bu başarıyı yakaladı. Bu sezon 10 lig maçında 5 gole ulaşan Augusto, bordo-mavili formayla hücum hattının en etkili isimlerinden biri haline geldi. Sambacı oyuncu, geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Cercle Brugge formasıyla tüm kulvarlarda 7 gol, 5 asist üretmişti. Sezon başında 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildiğinde eleştiri alan Augusto performansıyla tüm ön yargıları yıkmayı başardı.
