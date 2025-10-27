Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sıra sana geldi Aslanım
Bordo-mavili takımın Süper Lig'de doludizgin gidişi Trabzon'un yerel basının da manşetlerini süsledi. Günebakış Gazetesi, "Bekleyin, Fırtına geliyor. Sıra sana geldi Aslanım" başlığını kullanırken, "Trabzonspor, Eyüpspor'u dağıtıp 4'te 4 yaptı, derbi için Galatasaray'a mesaj yolladı. İyi bir çıkış yakalayan bordo-mavililer, zirve yarışı için havaya girdi" ifadesini kullandı. Sonnokta "Ligde önüne geleni deviren Trabzonspor'un son kurbanı Eyüpspor oldu. Fırtına emin adımlarla" dedi. Taka ise "Fırtına'dan Cimbom'a gözdağı" manşetini attı.
