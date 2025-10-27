Son dakika haberi: Galatasaray'dan bahis skandalı sonrası açıklama: "Sonuna kadar takipçisi olacağız"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da düzenlenen basın toplantısında 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu ve 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığını duyurdu.

Açıklamanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabı aracılığıyla bir mesaj paylaştı.

Özbek yaptığı açıklamada, "Temiz, adil ve rekabetin sadece sahada yaşandığı bir futbol ortamı talebimizi defalarca dile getirdik. Bugün bu talebimizde ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMASI:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Haciosmanoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, kamuoyuyla paylaştığı bilgiler, Türk futbolunun uzun süredir içinde bulunduğu güven ve adalet krizinin boyutlarını açıkça gözler önüne sermiştir.

Sahada adaleti sağlamakla yükümlü hakemlerin bahis hesaplarının bulunduğu ve aktif olarak bahis oynadıklarının tespit edilmesi, yalnızca spor ahlakına değil, Türk futbolunun temel değerlerine de ağır bir darbedir.

Galatasaray Spor Kulübü olarak temiz, adil ve rekabetin sadece sahada yaşandığı bir futbol ortamı talebimizi bundan önce defalarca dile getirdik; bu konuda her zaman kararlı bir duruş sergiledik. Bugün, bu talebimizde ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Bugün Sayın İbrahim Haciosmanoğlu'nu arayarak, Galatasaray Spor Kulübü'nün bu süreçte ve bundan sonrasında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kendisine ilettim. Kulübümüz, temiz futbolun tesis edilmesi adına atılan her adımı sonuna kadar destekleyecektir. Sayın Haciosmanoğlu'nun öncülüğünde yürütülen bu çalışmayı Türk futbolu adına onemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz.

Türk futbolunun itiban, adaleti ve güveni her şeyin üzerindedir. Federasyonun, bahis hesapları tespit edilen hakemlerin isimlerini, bu kişilerin yönettiği maçları ve oynadıkları bahislerin kapsamını şəffaf biçimde kamuoyuyla paylaşmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz.

Galatasaray Spor Kulübu olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Türk futbolunun karanlık noktalarının bir bir aydınlatıldığı, adaletin sahaya yansıdığı bir düzenin inşası için üzerimize düşen her sorumluluğu üstlenmeye hazırız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."