Söz verdi!

Sergen Yalçın maçın ardından şunları söyledi: "Golle başladık, güzel başladık, peşine penaltı.Topu rakibe verdik. Rakibin üzerimize gelmesine müsaade ettik. Rahat geçecek bir maçtan beraberlikle ayrıldık. Beşiktaş camiası taraftarın... Mevcut durumdan memnun değiller. Tepkilerini dile getiriyorlar.Her şeyin çok kolay olmadığını, zamana ihtiyacımız olduğunu, plan-program yaptığımızı söyledim. Oraya kadar gidip 'Benden istediğiniz bir şey varsa söyleyin' dedim. Önümüzde uzun bir süreç var. Gerisini Fenerbahçe maçında göreceğiz. Orada daha sağlam duran, ruhla oynayan bir Beşiktaş takımının önümüzdeki haftaya kadar yaratmaya çalışacağız."