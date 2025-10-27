Ümraniyespor’da Tayfun Albayrak dönemi!

Trendyol 1. Lig temsilcisi Eminevim Ümraniyespor'da Bülent Bölükbaşı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Tayfun Albayrak getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Tayfun Albayrak ile anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Tayfun Albayrak ve ekibine tekrar hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Slovenya Ligi takımlarından NK Maribor'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Tayfun Albayrak, daha önce İstanbul temsilcisinde 2020-23 yılları arasında Recep Uçar'ın yardımcılığını yapmıştı.