A Milli Kadın Futbol Takımı’nın Kosova maçı öncesi orta hakem baygınlık geçirdi

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Türk milli marşı okunurken maçın orta hakemi Michalina Diakow, bir anda yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Diakow, diğer hakemlerle soyunma odasına gitti.

Diakow'un baygınlık geçirdiği ve sağlık durumuna göre maçın devamına karar verileceği öğrenildi.