Aslan gibi rekor!

Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin ilerleyen Galatasaray, istatistiklere damgasını vurmaya devam ediyor. İç sahada yenilmezlik serisini 31 maça çıkartan Cimbom'da,dikkat çekiyor.3 sezondur lige 10'da 9 yaparak başlayan sarı-kırmızılılar; en az gol yiyen (5) ve en çok gol atan (25) takım konumunda.Galatasaray'ın başında 120 lig maçında 100 galibiyet gören Okan Buruk, Türkiye'de bu başarıya en hızla ulaşan teknik adam oldu.Giresunspor dışında Süper Lig'de rakip olduğu 23 takımın 22'sine gol atan ve 67 gol kaydeden İcardı, adım adım zirveye gidiyor.Sarı-kırmızılı formayı 50 kez giyen Osimhen, 43 gol-7 asistlik performansıyla maç başına 1 gollük ortalama yakaladı.