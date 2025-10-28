Geriye dönük en az 5 sene inceleniyor!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün açıklamalar yaptı. 2025 yılı Nisan ayında bir kısım hakemin karıştığı belirtilen bahis oynama iddiası kapsamındaki soruşturmanın derinleşerek süreceği duyuruldu. Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "Bahis hesabı bulunan hakemler" açıklamasının ihbar niteliğinde kabul edildiği belirtilirken, "Bu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir" denildi. Soruşturma kapsamında detaylı raporlar alındığı vurgulanırken şu ifadeler kullanıldı: "En az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişiye ve onlarca kuruma ait kayıtların analiz edilmesi için yoğun bir mesai gerekiyor. Ancak bu analizlerden sonra gerçek şüpheliler tespit edilebilir."