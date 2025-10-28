Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nden şeffaflık talebi

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, federasyon başkanının basın toplantısıyla kamuoyuna ilan ettiği bahisçi hakemler konusuyla ilgili olarak açıklama yayınladı. Ana teması şeffaflık talebini içeren ve uygulamaya destek veren açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gerçekleştirdiği basın toplantısında 571 aktif hakemden 371'inin bayi veya şirket hesaplarıyla ilişkilendirildiğine dair yaptığı açıklamayı dikkatle ve hassasiyetle takip etmiş bulunuyoruz. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği olarak; etik değerlere, adalete ve futbolun temiz geleceğine gölge düşürecek her türlü eylemin karşısında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Bu kapsamda bahsi geçen iddialarla ilgili olarak ilgili kişiler hakkında gerekli incelemelerin titizlikle yapılmasını, işin hukuki boyutunun ivedilikle ele alınarak gereğinin yapılmasını ve sürecin tüm ayrıntılarıyla kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanmasını talep ediyoruz.Başkanımızın Türk futbolunda temiz, adil ve güven esaslı bir sistemin inşası yönünde sergilemiş olduğu kararlı duruşu ve cesur yaklaşımını takdirle karşılıyoruz. Bu anlayışın, yalnızca hakem camiası değil, futbolun tüm paydaşları için de örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Ancak konuyla hiçbir ilgili bulunmayan, görevini layıkıyla yapan, alın teriyle sahada yer alan hakemlerimizin de zan altında bırakılmaması gerektiğini, bunun hem hukuki hem de vicdani bir sorumluluk olduğunu hatırlatmak isteriz.Ayrıca şeffaflık ilkesinin yalnızca hakemler için değil, futbolun tüm unsurları kulüpler, yöneticiler, menajerler ve futbol ailesinin tamamı için aynı titizlikle uygulanması, Türk futbolunun geleceği açısından hayati öneme sahiptir. Sayın başkanımızın açtığı bu yolda Türk futbolunun daha adil, daha güvenilir ve daha güçlü bir sisteme kavuşması için atılacak her adımın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Bu sürecin şeffaflığın, adaletin ve güvenin yeniden tesis edilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz."